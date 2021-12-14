Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 250 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 289 bin 543'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 3 artışla 28 bin 839'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 251 bin 584'e çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 134 milyon 818 binin üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Yaklaşık 220 milyonluk Pakistan'da ülke nüfusunun yüzde 25'inin aşılanması tamamlandı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 144 artarak 1 milyon 729 bin 404'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 1 artışla 18 bin 387'ye yükseldi.

Son bir günde 59 bin 664 kişiye virüs testi yapıldı. 124 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 27 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.