Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 370 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 289 bin 913'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 4 artışla 28 bin 843'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 251 bin 778'e çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 135 milyon 923 binin üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 175 artarak 1 milyon 729 bin 575'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 1 artışla 18 bin 388'e yükseldi.

Son bir günde 51 bin 895 kişiye virüs testi yapılırken 113 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde, 27 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.