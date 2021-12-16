Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 301 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 290 bin 214'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 6 artışla 28 bin 849'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 251 bin 914'e çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 137 milyon 120 binin üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 190 artarak 1 milyon 729 bin 764'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 2 artışla 18 bin 390'a yükseldi.

Son bir günde 51 bin 931 kişiye virüs testi yapıldı. 115 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde, 27 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.