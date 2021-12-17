Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 277 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 290 bin 491'e yükseldi.

Salgında ölenlerin sayısı 14 artışla 28 bin 863'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 252 bin 157'ye çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 138 milyon 365 bin dozdan fazla Kovid-19 aşısı uygulandı.

Öte yandan, yerel basındaki haberlerde, Pakistan'daki Kovid-19'un Omicron varyantının görüldüğü kişi sayısının 2'ye yükseldiği belirtildi. Karaçi'de kaydedilen vakanın İngiltere'den gelen bir kişide görüldüğü aktarıldı. Kaynaklar, söz konusu kişinin karantinadan kaçtığını ve bu kişiyi arama faaliyetlerinin sürdüğünü kaydetti.

Japonya

Japonya'da ise son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 183 artarak 1 milyon 729 bin 946'ya yükselirken, virüse bağlı can kaybı meydana gelmedi.

Son bir günde 54 bin 109 kişiye virüs testi yapılırken 128 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde, 26 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.