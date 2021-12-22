Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 310 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 292 bin 47'ye yükseldi.

Ölenlerin sayısı 10 artışla 28 bin 892'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 253 bin 594'e çıktı.

Pakistan'da bugüne kadar 144 milyon 64 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Öte yandan Belucistan eyaletinde Kovid-19'un omicron varyantı taşıdığı şüphesiyle 32 kişi karantinaya alındı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 262 artarak 1 milyon 730 bin 983'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 2 artışla 18 bin 396'ya yükseldi.

Son bir günde 54 bin 191 kişiye virüs testi yapıldı, 168 kişi taburcu edildi. Ülkede 26 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.