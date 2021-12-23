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Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

23.12.2021 14:50
Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 359 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 292 bin 406'ya yükseldi.

Virüsten ölenlerin sayısı 2 artışla 28 bin 894'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 254 bin 104'e çıktı.

Pakistan'da bugüne kadar 145 milyon 453 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Öte yandan ABD, Pakistan'a 5 milyon doz Pfizer Kovid-19 aşısı gönderdi. ABD'nin Pakistan'a hibe ettiği Kovid-19 aşı sayısı 32,6 milyonu geçti.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 295 artarak 1 milyon 731 bin 276'ya, virüse bağlı can kaybı sayısı 2 artışla 18 bin 398'e yükseldi.

Son bir günde 55 bin 260 kişiye virüs testi yapılırken 96 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde, 28 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Togo Cumhuriyeti, Pakistan, Japonya, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika
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