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Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

25.12.2021 15:24
Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 353 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 293 bin 81'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 7 artışla 28 bin 905'e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 254 bin 413'e çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 148 milyon 265 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 322 artarak 1 milyon 731 bin 895'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 1 artışla 18 bin 399'a yükseldi.

Son bir günde 54 bin 523 kişiye test yapıldı. 122 kişinin tedavisinin tamamlanarak hastanelerden taburcu edildiği ülkede, 37 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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Koronavirüs, Pakistan, Japonya, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika
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