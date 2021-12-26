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Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

26.12.2021 14:12
Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da, Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da, Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 358 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 293 bin 440'a yükseldi.

Ölenlerin sayısı 2 artışla 28 bin 907'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 254 bin 859'a çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 148 milyon 265 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 263 artarak 1 milyon 732 bin 158'e yükselirken, virüse bağlı can kaybı meydana gelmedi.

Son bir günde 39 bin 654 kişiye virüs testi yapıldı, 128 kişi taburcu edildi. Ülkede 38 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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Koronavirüs, Pakistan, Japonya, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika
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