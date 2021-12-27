Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 301 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 293 bin 715'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 2 artışla 28 bin 909'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 254 bin 975'e çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 148 milyon 265 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 214 artarak 1 milyon 732 bin 372'ye yükselirken, virüse bağlı can kaybı meydana gelmedi.

Son bir günde 21 bin 574 kişiye virüs testi yapıldı, 146 kişi taburcu edildi. Ülkede 44 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.