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Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

28.12.2021 14:19
Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 291 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 294 bin 31'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 3 artışla 28 bin 912, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 255 bin 204'e çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 151 milyon 951 bin dozun üstünde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 387 artarak 1 milyon 732 bin 756, virüse bağlı can kaybı sayısı 2 artışla 18 bin 401'e yükseldi.

Son bir günde 55 bin 395 kişiye virüs testi yapılırken 212 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 46 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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Togo Cumhuriyeti, Koronavirüs, Pakistan, Japonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika
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