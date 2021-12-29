Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 348 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 294 bin 379'a yükseldi.

Ölenlerin sayısı 6 artışla 28 bin 918'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 255 bin 396'ya çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 153 milyon 477 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Öte yandan, ülkede toplam 79 kişide Kovid-19'un Omicron varyantı görüldü. Omicron varyantı, Karaçi'de 33, İslamabad'da 21, Lahor'da 13 ve uluslararası seyahatle Pakistan'a gelen 12 kişide tespit edildi.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 501 artarak 1 milyon 733 bin 255'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 4 artışla 18 bin 405'e yükseldi.

Son bir günde 62 bin 601 kişiye virüs testi yapıldı, 200 kişi taburcu edildi. Ülkede 49 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.