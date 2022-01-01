Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 556 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 295 bin 933'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 6 artışla 28 bin 933'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 256 bin 816'ya çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 156 milyon 623 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Öte yandan, Pakistan'da Kovid-19'un omicron varyantı 180'i aşkın kişide görüldü.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 457 artarak 1 milyon 734 bin 712'ye yükselirken, virüse bağlı can kaybı meydana gelmedi.

Son bir günde 33 bin 785 kişiye virüs testi yapılırken 155 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde, 51 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.