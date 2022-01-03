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Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

03.01.2022 16:35
Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 708 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 297 bin 235'e yükseldi. Bu, 30 Ekim 2021'den bu yana görülen en yüksek vaka sayısı oldu. Pakistan'da 30 Ekim'de 733 vaka görülmüştü.

Ölenlerin sayısı 2 artışla 28 bin 943'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 257 bin 168'e çıktı.???????

Pakistan'da Kovid-19 vakalarını son birkaç gündür artış eğiliminde olduğu belirtiliyor.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 668 artarak 1 milyon 736 bin 7'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 1 artışla 18 bin 408'e yükseldi.

Son bir günde 13 bin 623 kişiye virüs testi yapıldı, 191 kişi taburcu edildi. Ülkede 52 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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Pakistan, Japonya, Ekim, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika
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