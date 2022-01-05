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Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

05.01.2022 15:33
Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 898 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 298 bin 763'e yükseldi. Bu, 14 Ekim 2021'den bu yana görülen en yüksek vaka sayısı oldu. Geçen sene 14 Ekim'de Pakistan'da 1086 vaka görülmüştü.

Ölenlerin sayısı 5 artışla 28 bin 950'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 257 bin 600'e çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 159 milyon 900 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Pakistan'da son günlerde vaka sayılarının artış eğiliminde olduğu gözlemleniyor.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı 26 Eylül 2021 sonrası ilk kez 2 binin üzerinde artış kaydetti.

Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 491 artarak 1 milyon 739 bin 877'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 1 artışla 18 bin 410'a yükseldi.

Son bir günde 89 bin 506 kişiye virüs testi yapılırken, 218 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 60 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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Togo Cumhuriyeti, Pakistan, Japonya, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika
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