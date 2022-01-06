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Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

06.01.2022 14:15
Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1085 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 299 bin 848'e yükseldi. Bu, 14 Ekim 2021'den bu yana görülen en yüksek vaka sayısı oldu. Geçen sene 14 Ekim'de Pakistan'da 1086 vaka görülmüştü.

Ölenlerin sayısı 5 artışla 28 bin 955'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 257 bin 847'ye çıktı.

Pakistan'da bugüne kadar 160 milyon 651 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.???????

Pakistan'ın Kovid-19'la mücadele stratejisinin başındaki Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Asad Umar, artan Kovid-19 vakalarına rağmen kapanma düşünmediklerini söyledi.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı 18 Eylül 2021 sonrası ilk kez 4 binin üzerinde artış kaydetti.

Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 475 artarak 1 milyon 744 bin 494'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 1 artışla 18 bin 411'e yükseldi.

Son bir günde 88 bin 375 kişiye virüs testi yapılırken 234 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde, 64 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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Togo Cumhuriyeti, Pakistan, Japonya, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika
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