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Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

07.01.2022 14:30
Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1293 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 301 bin 141'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 6 artışla 28 bin 961'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 258 bin 86'ya çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 161 milyon 409 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Pakistan'da vaka sayılarında yeniden artışlar yaşanıyor.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vakalarında 15 Eylül 2021 sonrası ilk kez 6 binin üzerinde artış kaydetti.

Vaka sayısı son 24 saatte 6 bin 214 artarak 1 milyon 750 bin 703'e, can kaybı sayısı 1 artışla 18 bin 412'ye yükseldi.

Son bir günde 69 bin 15 kişiye virüs testi yapılırken, 379 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 91 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.

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Togo Cumhuriyeti, Pakistan, Japonya, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika
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