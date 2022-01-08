Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1345 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 302 bin 145'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı bir artışla 28 bin 962'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 258 bin 332'ye çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 162 milyon 115 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı 11 Eylül 2021 sonrası ilk kez 8 binin üzerinde artış kaydetti.

Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 8 bin 311 artarak 1 milyon 759 bin 5'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 2 artışla 18 bin 414'e yükseldi.

Son bir günde 100 bin 817 kişiye virüs testi yapılırken 386 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde, 89 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.