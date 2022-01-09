Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1572 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 304 bin 58'e yükseldi. Bu, 1656 vakanın tespit edildiği 2 Ekim 2021'den bu yana görülen en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 7 artışla 28 bin 969'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 258 bin 657'ye çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 162 milyon 115 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 8 bin 78 artarak 1 milyon 767 bin 245'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 1 artışla 18 bin 415'e yükseldi.

Son bir günde 59 bin 430 kişiye virüs testi yapılırken 475 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde, 90 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.