Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1649 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 305 bin 707'ye yükseldi.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 artışla 28 bin 972'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 258 bin 987'ye çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 162 milyon 115 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Pakistan'da son 5 gündür günlük vakalar 1000'in üzerinde seyrediyor.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 6 bin 438 artarak 1 milyon 773 bin 846'ya, virüse bağlı can kaybı sayısı 2 artışla 18 bin 417'ye yükseldi.

Son bir günde 37 bin 193 kişiye virüs testi yapılırken 791 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde, 90 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.