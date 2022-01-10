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Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

10.01.2022 15:10
Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1649 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 305 bin 707'ye yükseldi.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 artışla 28 bin 972'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 258 bin 987'ye çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 162 milyon 115 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Pakistan'da son 5 gündür günlük vakalar 1000'in üzerinde seyrediyor.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 6 bin 438 artarak 1 milyon 773 bin 846'ya, virüse bağlı can kaybı sayısı 2 artışla 18 bin 417'ye yükseldi.

Son bir günde 37 bin 193 kişiye virüs testi yapılırken 791 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde, 90 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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Togo Cumhuriyeti, Pakistan, Japonya, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika
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