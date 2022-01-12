Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 74 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 309 bin 248'e yükseldi. Bu, 24 Eylül 2021'den bu yana görülen en yüksek vaka sayısı oldu. Geçen sene 24 Eylül'de Pakistan'da 20 bin 60 vaka görülmüştü.

Ölenlerin sayısı 13 artışla 28 bin 987'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 259 bin 699'a çıktı.

Pakistan'da bugüne kadar 163 milyon 648 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı 9 Eylül 2021 sonrası ilk kez 10 binin üzerinde artış kaydetti.

Vaka sayısı son 24 saatte 13 bin 52 artarak 1 milyon 793 bin 265'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 5 artışla 18 bin 424'e yükseldi.

Son bir günde 113 bin 532 kişiye virüs testi yapılırken 1012 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde, 105 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.