Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 7 bin 586 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 367 bin 605'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 20 artışla 29 bin 97'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 268 bin 245'e çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 170 milyon 711 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 50 bin 30 artarak 2 milyon 180 bin 979'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 11 artışla 18 bin 520'ye yükseldi.

Son bir günde 166 bin 396 kişiye virüs testi yapıldı, 15 bin 390 kişi taburcu edildi. Ülkede, 430 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.