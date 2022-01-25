Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 6 bin 357 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 381 bin 152'ye yükseldi.

Ölenlerin sayısı 17 artışla 29 bin 122'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 269 bin 634'e çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 172 milyon 836 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise salgınının başından beri en yüksek sayıda günlük vaka saptandı. Son bir günde 60 binden fazla vaka kaydedildi.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 62 bin 612 artarak 2 milyon 288 bin 362'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 39 artışla 18 bin 580'e yükseldi.

Son bir günde 249 bin 280 kişiye virüs testi yapılırken, 24 bin 827 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 444 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.