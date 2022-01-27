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Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

27.01.2022 16:36
Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürdü.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürdü.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 7 bin 539 vakayla ülkedeki vaka sayısı 1 milyon 393 bin 887'ye yükseldi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı 25 artışla 29 bin 162'ye, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 272 bin 871'e çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 174 milyon 85 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 78 bin 931 artarak 2 milyon 438 bin 861'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 45 artışla 18 bin 662'ye yükseldi.

Başkent Tokyo'da son bir günde 16 bin 538 vaka saptandığını açıklandı. Son verilerle kent genelinde, salgının başından bu yana kaydedilen toplam vaka sayısı 500 bini geçti.

Ülkede son bir günde 290 bin 558 kişiye virüs testi yapılırken, 27 bin 719 kişi taburcu edildi. Japonya genelinde 537 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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Koronavirüs, Pakistan, Japonya, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika
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