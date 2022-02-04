Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 6 bin 377 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 448 bin 663'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 48 artışla 29 bin 420'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 317 bin 385'e çıktı.

Pakistan'da bugüne kadar 180 milyon 661 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 95 bin 453 artarak 3 milyon 123 bin 890'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 101 artışla 19 bin 171'e yükseldi.

Son bir günde 268 bin 119 kişiye virüs testi yapılırken 50 bin 701 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1042 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.