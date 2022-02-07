Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 3 bin 338 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 463 bin 111'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 38 artışla 29 bin 516'ya, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 344 bin 403'e çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 185 milyon 979 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 68 bin 39 artarak 3 milyon 384 bin 116'ya, virüse bağlı can kaybı sayısı 113 artışla 19 bin 470'e yükseldi.

Son bir günde 88 bin 515 kişiye virüs testi yapıldı, 65 bin 638 kişi taburcu edildi. Ülkede 1143 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.