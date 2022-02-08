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Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

08.02.2022 17:49
Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 vakaları artıyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 vakaları artıyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 799 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 465 bin 910'a yükseldi.

Ölenlerin sayısı 37 artışla 29 bin 553'e çıktı. İyileşenlerin sayısı 1 milyon 349 bin 189 oldu.

Pakistan'da şimdiye kadar 187 milyon 996 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 92 bin 78 artarak 3 milyon 485 bin 245'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 159 artışla 19 bin 629'a yükseldi.

Son bir günde 320 bin 172 kişiye test yapıldı, 75 bin 368 kişi taburcu edildi.

Ülkede halen 1141 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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Koronavirüs, Pakistan, Japonya, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika
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