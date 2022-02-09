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Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

09.02.2022 17:14
Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürdü.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürdü.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 4 bin 253 vakayla ülkedeki vaka sayısı 1 milyon 470 bin 161'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 50 artışla 29 bin 601'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 354 bin 298'e çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 190 milyon 64 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 97 bin 833 artarak 3 milyon 583 bin 100'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 162 artışla 19 bin 791'e yükseldi.

Son bir günde 74 bin 340 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1212 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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Togo Cumhuriyeti, Pakistan, Japonya, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika
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