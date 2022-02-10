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Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

10.02.2022 15:43
Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 3 bin 914 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 474 bin 75'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 47 artışla 29 bin 648'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 359 bin 757'ye çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 192 milyon 248 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 99 bin 695 artarak 3 milyon 682 bin 771'e, can kaybı sayısı 164 artışla 19 bin 955'e yükseldi.

Son bir günde 258 bin 811 kişiye virüs testi yapılırken, 74 bin 560 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1270 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.

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Togo Cumhuriyeti, Pakistan, Japonya, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika
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