Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 3 bin 206 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 483 bin 798'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 41 artışla 29 bin 772'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 375 bin 628'e çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 194 milyon 492 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 77 bin 450 artarak 3 milyon 926 bin 984'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 137 artışla 20 bin 387'ye yükseldi.

Son bir günde 108 bin 979 kişiye virüs testi yapıldı, 74 bin 339 kişi taburcu edildi. Ülkede 1366 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.