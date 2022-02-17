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Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

17.02.2022 17:13
Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 870 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 494 bin 293'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 40 artışla 29 bin 917'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 393 bin 209'a çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 203 milyon 227 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 95 bin 208 artarak 4 milyon 257 bin 399'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 271 artışla 21 bin 273'ye yükseldi.

Son bir günde 230 bin 461 kişiye virüs testi yapılırken, 81 bin 658 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1469 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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Togo Cumhuriyeti, Pakistan, Japonya, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika
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