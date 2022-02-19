Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1983 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 498 bin 676'ya yükseldi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 artışla 29 bin 976'ya, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 399 bine çıktı.

Pakistan'da bugüne kadar 205 milyon 527 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 81 bin 621 artarak 4 milyon 426 bin 691'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 219 artışla 21 bin 702'ye yükseldi.

Son bir günde 250 bin 213 kişiye virüs testi yapılırken 104 bin 352 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1480 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.