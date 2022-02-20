Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1644 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 500 bin 320'ye yükseldi.

Ölenlerin sayısı 33 artışla 30 bin 9'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 402 bin 653'e çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 205 milyon 527 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya'da da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 71 bin 488 artarak 4 milyon 498 bin 175'e, can kaybı sayısı 158 artışla 21 bin 860'a yükseldi.

Son bir günde 137 bin 836 kişiye virüs testi yapılırken, 84 bin 459 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1477 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.