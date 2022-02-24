Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1455 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 505 bin 328'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 18 artışla 30 bin 114'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 412 bin 429'a çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 209 milyon 438 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Öte yandan, İslamabad yönetimi, 2 doz ve üzerinde aşı yaptıran Pakistan'a gelen yolculardan negatif PCR testi istenmeyeceğini duyurdu. PCR testi uygulaması, aşı olmayan 12 yaş ve üzeri yolcular için devam edecek.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 61 bin 259 artarak 4 milyon 761 bin 209'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 206 artışla 22 bin 807'ye yükseldi.

Son bir günde 121 bin 753 kişiye virüs testi yapılırken, 72 bin 136 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1474 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.