Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1122 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 506 bin 450'ye yükseldi.

Ölenlerin sayısı 25 artışla 30 bin 139'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 414 bin 979'a çıktı.

Pakistan'da bugüne kadar 209 milyon 438 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 65 bin 663 artarak 4 milyon 826 bin 849'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 279 artışla 23 bin 85'e yükseldi.

Ülke genelinde 1503 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.