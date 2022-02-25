Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika
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Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

25.02.2022 16:30
Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1122 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 506 bin 450'ye yükseldi.

Ölenlerin sayısı 25 artışla 30 bin 139'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 414 bin 979'a çıktı.

Pakistan'da bugüne kadar 209 milyon 438 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 65 bin 663 artarak 4 milyon 826 bin 849'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 279 artışla 23 bin 85'e yükseldi.

Ülke genelinde 1503 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Togo Cumhuriyeti, Pakistan, Japonya, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika
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