Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1207 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 507 bin 657'ye yükseldi.

Ölenlerin sayısı 14 artışla 30 bin 153'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 440 bin 292'ye çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 209 milyon 438 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vakalarının sayısı son 24 saatte 72 bin 170 artarak 4 milyon 898 bin 997'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 256 artışla 23 bin 341'e yükseldi.

Son bir günde 248 bin 43 kişiye virüs testi yapıldı, 91 bin 649 kişi taburcu edildi. Ülkede 1507 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.