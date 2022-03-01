Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika
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Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

01.03.2022 19:39
Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 861 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 510 bin 221'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 18 artışla 30 bin 196'ya, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 442 bin 938'e çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 214 milyon 661 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 65 bin 434 artarak 5 milyon 79 bin 190'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 236 artışla 23 bin 919'a yükseldi.

Başkent Tokyo'da son bir günde kaydedilen 11 bin 813 vakayla, kent genelinde salgının başından bu yana kayda geçen toplam vaka sayısı 1 milyonu geçti.

Ülke genelinde son bir günde 200 bin 862 kişiye virüs testi yapıldı. 74 bin 491 kişinin taburcu edildiği ülkede, 1456 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Togo Cumhuriyeti, Pakistan, Japonya, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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