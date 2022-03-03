Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika
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Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

03.03.2022 17:29
Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 768 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 511 bin 754'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 19 artışla 30 bin 237'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 449 bin 60'a çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 215 milyon 539 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 70 bin 348 artarak 5 milyon 222 bin 139'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 255 artışla 24 bin 414'e yükseldi.

Son bir günde 221 bin 334 kişiye virüs testi yapılırken, 74 bin 909 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1418 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Togo Cumhuriyeti, Pakistan, Japonya, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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