Pakistan ve Katar ortak deniz tatbikatı gerçekleştirdi - Son Dakika

Pakistan ve Katar, Basra Körfezi'nde ortak deniz tatbikatı düzenledi.

Pakistan Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Katar'ın Hamad Limanı açıklarında yapılan tatbikata Katar Donanmasından 3 gemi, Katar Hava Kuvvetlerine ait 1 uçak ve Pakistan Donanmasına ait 2 geminin katıldığı belirtildi.

Katar'la dostane ilişkilerden memnuniyet duyulduğu ifade edilen açıklamada, tatbikatla iki ülke deniz kuvvetleri arasındaki ilişkilerin, donanma iş birliğinin ve müşterek çalışma kabiliyetinin artırılmasının hedeflendiği vurgulandı.