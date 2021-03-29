Pakistan ve Katar ortak deniz tatbikatı gerçekleştirdi - Son Dakika

Pakistan ve Katar, Basra Körfezi'nde ortak deniz tatbikatı düzenledi.
Pakistan Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Katar'ın Hamad Limanı açıklarında yapılan tatbikata Katar Donanmasından 3 gemi, Katar Hava Kuvvetlerine ait 1 uçak ve Pakistan Donanmasına ait 2 geminin katıldığı belirtildi.
Katar'la dostane ilişkilerden memnuniyet duyulduğu ifade edilen açıklamada, tatbikatla iki ülke deniz kuvvetleri arasındaki ilişkilerin, donanma iş birliğinin ve müşterek çalışma kabiliyetinin artırılmasının hedeflendiği vurgulandı.
Kaynak: AA
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