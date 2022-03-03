Pakistan ve Özbekistan, Afganistan'daki yönetimin tanınması için birlikte çalışacak - Son Dakika
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Pakistan ve Özbekistan, Afganistan'daki yönetimin tanınması için birlikte çalışacak

03.03.2022 22:44
Pakistan ve Özbekistan, Afganistan'daki yönetimin tanınması için birlikte çalışacak

Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkesi ile Özbekistan'ın Afganistan'daki yönetimin uluslararası toplum tarafından tanınması için ne tür şartların gerekli olduğuna dair Afganlar ile görüşeceğini belirterek, "Afganistan uluslararası tanınırlık kazanmak için ne yapabilir, bu kampanyayı (Özbekistan...

Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkesi ile Özbekistan'ın Afganistan'daki yönetimin uluslararası toplum tarafından tanınması için ne tür şartların gerekli olduğuna dair Afganlar ile görüşeceğini belirterek, "Afganistan uluslararası tanınırlık kazanmak için ne yapabilir, bu kampanyayı (Özbekistan ile) birlikte yapmaya karar verdik." dedi.

Başbakan Han, resmi ziyarette bulunmak üzere Pakistan'a gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirzoyev ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

İki ülkenin Afganistan üzerinden bağlarını genişletmek istediğini ifade eden Han, İslamabad ve Taşkent'in Afganistan'ın dondurulan mal varlıklarının serbest bırakılması için birlikte lobi yapacaklarını dile getirdi.

Han, Özbekistan ve Pakistan'ın Afganistan'daki yönetimin uluslararası toplum tarafından tanınması için ne tür şartların gerekli olduğuna dair Afganlar ile görüşeceğini vurgulayarak, "Afganistan, uluslararası tanınırlık kazanmak için ne yapabilir, bu kampanyayı (Özbekistan ile) birlikte yapmaya karar verdik." dedi.

Özbekistan'ın Güney Asya bölgesiyle tarihi ilişkilerine atıfta bulunan Han, 150 sene önce sona eren bu bağları Taşkent ile birlikte çalışarak yeniden kuracaklarını söyledi.

Han, Pakistan ile Özbekistan arasındaki ticaretin bir yılda yüzde 50'den fazla artış gösterdiğini ifade ederek, iki ülkenin Babür Devleti'nin kurucusu Zahireddin Muhammed Babür'ün hayatını konu alacak bir film hazırlığı yaptıklarını belirtti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirzoyev ise Başbakan Han ile görüşmelerinde, çeşitli konuların tartışıldığını ve bunların yapıcı olduğunu aktararak, iki ülkenin kültürel bağları canlandırmak için çalıştığını söyledi.

Demir yolu projesine vurgu

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan ortak açıklamaya göre, iki lider, ekonomik entegrasyon ve bağlantı gündemini daha da genişletme konusunda mutabık kalırken, Termez-Mezar-ı Şerif-Kabil- Peşaver demir yolu projesinin bölgenin geleceği için önemli olduğunu yineledi.

İki lider, bu projenin Orta Asya'yı Pakistan'ın limanlarına bağlayan en kısa ve ekonomik yol olduğuna işaret ederek, ortak bir yol haritasının geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Han ve Mirzoyev, turizm ve iş bağlantılarının da önemine dikkati çekerek, Taşkent- Lahor ve İslamabad-Taşkent arası düzenli uçuşların başlatılması noktasında anlaştı.

İki ülke arasında medya, turizm, din işleri, ticaret, güvenlik ve ulaşım dahil olmak üzere 8 anlaşma imzalandı.

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Togo Cumhuriyeti, Özbekistan, Afganistan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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