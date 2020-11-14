Pakistan ve Rusya büyükelçiliklerinden SANKON'a ziyaret

Sanayiciler iş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Merkezini ziyaret eden Pakistan ve Rusya'nın Ankara büyükelçiliği heyetleri, ticari iş birliği konusunda görüşme gerçekleştirdiler.

Pakistan ve Rusya'nın Ankara büyükelçilerinden gelen heyetler, Sanayiciler iş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Merkezine konuk oldu. SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu tarafından ilk olarak karşılanan Pakistan Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi, iki ülke arasındaki ticari ilişkilere değindi. Pakistan Ticaret Müsteşarı Muhammed Asrhad Jan Pathan ve çok sayıda iş adamının da hazır bulunduğu ziyarette Qazi, Pakistan devletinin yatırım olanaklarından bahsetti. Qazi konuşmasında, "İki ülke arasında güçlü ticari ilişkilerimiz var ama SANKON gibi güçlü Uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak ilişkilerimizi daha da güçlendirmek istiyoruz" dedi.

Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu daha sonra Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Aydar Gashigullin'i makamında ağırladı. Müsteşar Gashigullin ziyaretinde Türkiye Rusya ekonomik ve ticari ilişkilere değinerek, "Türkiye ile Rusya arasındaki güçlü ticari ilişkilerimiz bağlarımız vardır. Her iki ülke tarihten bu yana dost ve müttefik devletlerdir. İki ülke arasında ekonomik ticari ithalat ve ihracat ilişkilerimizi güçlendirmek için SANKON kuruluşu ile işbirliği yapmaya hazırız" diye konuştu.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ise "Pakistan ve Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerimiz çok güçlüdür. SANKON yönetim kurulu olarak Türkiye'nin Pakistan ve Rusya ile arasındaki ticari ilişkilerine katkı sağlamak amacıyla iki devletin büyükelçilikleri ile işbirliği yapmaya hazırız" şeklinde konuştu. - KOCAELİ