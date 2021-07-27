Pakistan ve Suudi Arabistan, ikili ilişkileri geliştirmede mutabık kaldı - Son Dakika

Pakistan ile Suudi Arabistan'ın ekonomi başta olmak üzere çeşitli alanlarda ikili ilişkileri geliştirmede mutabık kaldığı bildirildi.

Radio Pakistan'daki habere göre, günübirlik resmi ziyaret kapsamında ülkeye gelen Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al ??Suud ile Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, başkent İslamabad'da görüştü.

İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından iki bakan ortak basın açıklaması yaptı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, görüşmenin odağının ikili ticareti ve yatırımları teşvik etmek olduğunu söyledi.

Pakistan'ın Suudi Arabistan ile kültür, bilgi, medya, eğlence ve spor gibi alanlarda ilişkilerini genişletmek istediğini ifade eden Kureyşi, iklim değişikliği konusunda iş birliğini artırmanın yollarını da konuştuklarını kaydetti.

Al Suud'dan "iki ülke kardeşçe ilişkilerden memnun" vurgusu

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al ??Suud ise iki ülkenin güçlü bağlara sahip ilişkilerden memnuniyet duyduğunu, Pakistan ile Suudi Arabistan arasındaki kardeşçe ilişkilerin onlarca yıl ötesine gittiğini söyledi.

Al Suud, Suudi Arabistan-Pakistan Yüksek Koordinasyon Konseyinin kurulmasını, iki ülke arasındaki ikili ilişkileri yeni bir seviyeye taşımada ve yeni iş birliği fırsatları keşfetmede önemli bir adım olarak nitelendirdi.

Bölgesel meselelere de değinen Al Suud, iki ülkenin Keşmir, Filistin, Afganistan ve Yemen'de bölgesel barışı ve istikrarı kolaylaştırmak için birlikte çalışmaya devam edeceğini söyledi.

İki ülke, ticaret, yatırım, enerji, çevre ve kültür gibi alanlarda da ikili ilişkileri geliştirmede mutabık kaldı.

Pakistan'dan Kovid-19 kısıtlamalarının kolaylaştırılması talebi

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ise Kureyşi, Cammu Keşmir'deki insan hakları ihlallerine dikkati çekerek, bu konuda kendilerine desteği sebebiyle Riyad yönetimine teşekkür etti.

Suudi Arabistan'ın ülkelerine uyguladığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları dolayısıyla Pakistanlıların karşılaştığı zorluklara işaret eden Kureyşi, Riyad'ın seyahat kısıtlamalarını kolaylaştırmaya yönelik adım atacağını umduğunu belirtti.