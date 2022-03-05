Pakistan: Yabancı ülkelerin büyükelçilerinin Rusya'yı kınama çağrısı kabul edilemez - Son Dakika
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Pakistan: Yabancı ülkelerin büyükelçilerinin Rusya'yı kınama çağrısı kabul edilemez

05.03.2022 12:46
Pakistan: Yabancı ülkelerin büyükelçilerinin Rusya'yı kınama çağrısı kabul edilemez

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Asım İftikhar Ahmed, Pakistan'da bulunan 20'nin üzerinde yabancı ülke büyükelçisinin İslamabad'ın Ukrayna'ya saldıran Rusya'yı kınaması çağrısında bulunmalarını "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Asım İftikhar Ahmed, Pakistan'da bulunan 20'nin üzerinde yabancı ülke büyükelçisinin İslamabad'ın Ukrayna'ya saldıran Rusya'yı kınaması çağrısında bulunmalarını "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, başkent İslamabad'da açıklamada bulunan Ahmed, büyükelçilerin, Pakistan'ın Ukrayna konusundaki tutumuna ilişkin çağrısını diplomatik normlara aykırı olarak nitelendirdi.

Ahmed, bu ülkelerin büyükelçilerinin uygunsuz davranışlardan kaçınmaları gerektiğini vurgulayarak, "Bu davranış kabul edilemez. Pakistan, büyükelçiliklere endişesini iletti." dedi.

Pakistan'da 20'nin üzerinde yabancı ülkenin büyükelçisi, 1 Mart'ta yaptıkları çağrıda, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu oturumunda İslamabad yönetiminden Ukrayna'ya saldıran Rusya'yı kınamasını talep etmişti.

Mektubu imzalayanlar arasında Avusturya, Avustralya, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Kanada, Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Portekiz, Polonya, Romanya, İspanya, İsveç, Hollanda, Japonya, Norveç, İsviçre ve İngiltere'nin İslamabad büyükelçileri ve Pakistan???????'daki Avrupa Birliği Delegasyonu bulunuyor.

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Togo Cumhuriyeti, Pakistan, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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