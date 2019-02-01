Pakistan Yargısının Asya Bibi Kararı Protestolara Neden Oldu
31 dakika önce
Pakistan Yüksek Mahkemesinin, Asya Bibi'nin ülkeden ayrılmasına izin vermesi üzerine yüzlerce vatandaş protesto gösterisi düzenledi.
Pakistan
Yüksek Mahkemesinin, Asya
Bibi'nin ülkeden ayrılmasına izin vermesi üzerine yüzlerce vatandaş protesto gösterisi düzenledi.
Pakistan'daki Asya Bibi krizi vatandaşları bir kez daha sokağa döktü. Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin geçtiğimizin günlerde, İslam dinine hakaret ettiği gerekçesi ile önce idama mahkum edilen, uluslararası toplumun müdahalesi sonra serbest bırakılan Asya Bibi'nin ülkeden ayrılmasına izin vermesi tepkilere neden oldu. Mahkemenin Bibi kararı sonrasında yüzlerce vatandaş sokağa çıkarak protesto gösterisi düzenledi. Gösterilerde 50 kişi gözaltına alındı. - İSLAMABAD
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:55 Kaynak: İHA
Bakanlık Marketler İçin Harekete Geçti! Ürünler Tek Tek İncelenecek
Araç Sahipleri Dikkat! Muayene Randevusu Alırken Dolandırıldılar
İnternetten Araç Teybi Siparişi Veren Vatandaş, Kutuyu Açınca Şoke Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Açıklaması: Gelin Bana Bildirin