Son Dakika Haberleri: Pakistan Yeni Delhi Büyükelçisini Geri Çağırdı

Pakistan Yeni Delhi Büyükelçisini Geri Çağırdı

2 saat önce

Pakistan, Yeni Delhi Büyükelçisi Sohail Mahmud'u istişarelerde bulunmak üzere geri çağırdığını bildirdi.

Pakistan Yeni Delhi Büyükelçisini Geri Çağırdı, System.String[]
Pakistan, Yeni Delhi Büyükelçisi Sohail Mahmud'u istişarelerde bulunmak üzere geri çağırdığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, büyükelçinin bu sabah Hindistan'dan ayrıldığını kaydetti.

Faysal, "Hindistan'daki büyükelçimizi istişarelerde bulunmak üzere geri çağırdık. Kendisi bu sabah Yeni Delhi'den ayrıldı." ifadesini kullandı.

Pakistan ve Hindistan arasında gerilim 14 Şubat'ta Keşmir'de yaşanan saldırıyla yeniden tırmanmıştı.

Hindistan kontrolündeki Keşmir'de düzenlenen saldırıda 44 Hint askeri ölmüş, Hindistan saldırganların Pakistan tarafından desteklendiğini iddia etmişti.

Pakistan ise bu iddiaları reddetmiş ve saldırıyı kınayan bir açıklama yapmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:59 Kaynak: AA

Sabah, Hindistan, Yeni Delhi, Pakistan, Güncel
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