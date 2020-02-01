Pakistan, yeni tip koronavirüs görülenlerden kuluçka evresini atlatmayanları Çin'den tahliye... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakistan, yeni tip koronavirüs görülenlerden kuluçka evresini atlatmayanları Çin'den tahliye... - Son Dakika

Pakistan, yeni tip koronavirüs görülenlerden kuluçka evresini atlatmayanları Çin'den tahliye...

6 saat önce

Pakistan, yeni tip koronavirüs görülen vatandaşlarından 14 günlük kuluçka evresini atlatmayanları Çin'den tahliye etmeyecek.

Pakistan, yeni tip koronavirüs görülenlerden kuluçka evresini atlatmayanları Çin'den tahliye..., System.String[]

Pakistan, yeni tip koronavirüs görülen vatandaşlarından 14 günlük kuluçka evresini atlatmayanları Çin'den tahliye etmeyecek.

Başbakan Özel Sağlık Danışmanı Zafer Mirza, İslamabad'da düzenlenen basın toplantısında, Çin'de bulunan Pakistanlıların 14 günlük müşahede süresini tamamlamadan ülkeden ayrılmamaları konusunda Pekin yönetimiyle anlaşıldığını belirtti.

Mirza, Çin'in bu süreci tamamlamadan hiçbir vatandaşının yurt dışına çıkmasına izin vermediğini dile getirerek, "Bugün İslamabad'da Çin Büyükelçisi'yle görüştüm ve aynı politikanın Çin'deki Pakistanlılar için de uygulanması konusunda da anlaştık." ifadesini kullandı.

Çin'in kuluçka dönemini atlatanlara sertifika vereceğini ve bu şekilde yurt dışına çıkışlarının mümkün olacağını kaydeden Mirza, Pakistan'da şu ana kadar yeni tip koronavirüs vakasına rastlanmadığını sözlerine ekledi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, virüsün kuluçka süresinin 14 güne kadar çıktığını ancak kuluçka evresinde bile bulaşıcı olduğunu, yayılma hızının gittikçe arttığını açıklamıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:14 Kaynak: AA
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