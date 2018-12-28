Son Dakika Haberleri: Pakistan Yüksek Mahkemesi, Fetö'yü Terör Örgütü İlan Etti

Pakistan Yüksek Mahkemesi, Fetö'yü Terör Örgütü İlan Etti

1 saat önce

Pakistan Yüksek Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) ait bir vakfın Pakistan'ın uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda terör örgütü ilan edilmesi için İçişleri Bakanlığı'na talimat verdi.

Pakistan Yüksek Mahkemesi, Fetö'yü Terör Örgütü İlan Etti, System.String[]
Pakistan Yüksek Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) ait bir vakfın Pakistan'ın uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda terör örgütü ilan edilmesi için İçişleri Bakanlığı'na talimat verdi.

Pak-Türk Çağ Eğitim Vakfı okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na devri konusunda görülen davanın karar metninde mahkeme, bu vakfın Pakistan'ın uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda terör örgütü ilan edilmesini ve vakfa ait okulların Türkiye Maarif Vakfı'na devrini talep etti. Mahkeme kararın uygulanması için İçişleri Bakanlığı'nın uygun adımları atmasını istedi.

Türkiye'nin, Pak-Türk Çağ Eğitim Vakfı ile vakıfla ilişkili yapılanmaları terör örgütü olarak ilan ettiği hatırlatılan kararda, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) da FETÖ'yü terör örgütü olarak kabul ettiği vurgulandı. Mahkeme kararında birçok ülkenin Pak-Türk Çağ Eğitim Vakfı'nın üyelerini sınır dışı ya da iade ettiği, okullarının idaresini devraldığı belirtildi.

Pakistan Yüksek Mahkemesi, bu ay FETÖ'nün ülkede terör örgütü olarak tanınmasına yönelik başvuruyu kabul etmişti.

Pakistanlı avukat Muhammed Süheyl Sacid'in mahkemeye "bireysel başvuru" kapsamında verdiği dilekçede, FETÖ okullarının bağlı bulunduğu Çağ Eğitim Vakfı'nın Türkiye'de FETÖ bağlantıları nedeniyle kayyum atanan vakıflardan olduğu, dolayısıyla okulların sahibinin Türkiye olduğu ifadeleri yer alıyordu.

Sacid, 5 Aralık'taki duruşmada tarafları dinleyen mahkemenin, kararını kısa sürede açıklayacağını belirtmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:16 Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Pakistan, Güncel
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