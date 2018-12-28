Son Dakika Haberleri: Pakistan Yüksek Mahkemesi'nden Fetö Talimatı

Pakistan Yüksek Mahkemesi'nden Fetö Talimatı

1 saat önce

– Pakistan Yüksek Mahkemesi, ülkedeki FETÖ okullarının Maarif Vakfı'na devredilmesine hükmetti.

Pakistan Yüksek Mahkemesi'nden Fetö Talimatı, System.String[]
Pakistan Yüksek Mahkemesi, ülkedeki FETÖ okullarının Maarif Vakfı'na devredilmesine hükmetti.

Pakistan Yüksek Mahkemesi, Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait Pak- Türk Çağ Eğitim Vakfı okullarının uluslararası hukuka uygun olarak terör örgütü ilan edilmesi için İçişleri Bakanlığı'na talimat verdi. 

Mahkeme aynı zamanda vakfın, Türkiye Maarif Vakfı'na devrini de talep ederek, kararın uygulanması için İçişleri Bakanlığı'nın harekete geçmesini istedi. Karar metninde İslam İşbirliği Teşkilatı'nın da FETÖ'yü terör örgütü olarak kabul ettiğinin alt çizildi ve birçok ülkedeki emsal kararlar işaret edildi. 

Kararda Pak-Türk Çağ Eğitim Vakfı'nın üyelerinin diğer ülkelerde de sınır dışı edildiği vurgulandı. Pakistanlı avukat Muhammed Süheyl Sacid'in Yüksek Mahkeme'ye bireysel başvurusunda vakıf okullarının sahibinin Türkiye'de olduğu ve bu okullara kayyum atandığı dolayısıyla Pak-Türk Çağ Eğitim Vakfı okullarının Türkiye'ye iadesinin gerekliliği ifade edildi. Pakistan Yüksek Mahkemesi, FETÖ'nün ülkede terör örgütü olarak tanınmasına yönelik başvuruyu bu ay içinde kabul etmişti. - N

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:19 Kaynak: DHA

Pakistan, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk Yemekleri İranlılar Tarafından Yoğun İlgi Görüyor Konferans İçin Kolombiya'ya Giden Türk Profesörün Cesedine Ulaşıldı

"Şehitler Mehitler Aman Yeter" Diyen Yerlitaş Hakkında Suç Unsuru Bulunmadığı İçin Soruşturma Açılmadı Türk Tekstil Sektöründe İlk İhracat Yapan Firmaydı! Asırlık Giyim Devi Karaca Konkordato Talep Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 13:23:08. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pakistan Yüksek Mahkemesi'nden Fetö Talimatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]