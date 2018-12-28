Son Dakika Haberleri: Son Dakika! Pakistan Yüksek Mahkemesi, Ülkedeki FETÖ Okullarının Maarif Vakfı'na Devredilmesine Hükmetti

Son Dakika! Pakistan Yüksek Mahkemesi, Ülkedeki FETÖ Okullarının Maarif Vakfı'na Devredilmesine Hükmetti

46 dakika önce

Son dakika! Pakistan Yüksek Mahkemesi, FETÖ'nün ülkede terör örgütü ilan edilmesi için İçişleri Bakanlığına talimat verdi. Mahkeme ayrıca ülkedeki FETÖ okullarının da Maarif Vakfına devredilmesine hükmetti.

Pakistan Terörle mücadele kapsamında FETÖ'yü terör örgütü kabul eden ilk yabancı ülke oldu. Bu kapsamda ülkedeki tüm okulları Maarif vakfına teslim edecek.

Pakistan Yüksek Mahkemesi, FETÖ'nün ülkede terör örgütü ilan edilmesi için İçişleri Bakanlığına talimat verdi.

FETÖ'YÜ KABUL EDİLEN İLK ÜLKE OLDU

FETÖ'nün Pakistan'daki "PakTurk" okullarının peşine düşen Dışişleri Bakanlığının girişimleri sonuç verdi. Pakistanlı bir avukat tarafından verilen "FETÖ terör örgütü olarak tanınsın" başvurusunu görüşmeye başlayan Pakistan Yüksek Mahkemesinin kararını açıkladı. Pakistan Terörle mücadele kapsamında FETÖ'yü terör örgütü kabul eden ilk yabancı ülke oldu.

PROPAGANDALAR İŞE YARAMADI

Mahkeme kararını etkilemek için ülkede yoğun bir propaganda faaliyeti başlatıldı. Ülkenin önde gelen hukukçu, bürokrat ve siyasetçileriyle görüşmeler gerçekleştiren örgüt üyeleri destek istedi. FETÖ'cüler, sosyal medyada da kampanyalar düzenlemeye başladı. "Anayasa Mahkemesinin vereceği karar hukuksuz olur" gibi mesajlar sürekli sosyal medyada gündeminde tutuluyor. Örgüt, okullarda eğitim gören öğrencileri kullanarak da gösteriler düzenliyor. Sosyal medya üzerinden dakika dakika aktarılan eylemlerde Türkiye karşıtı açıklamalarda bulunuyor.

Dışişleri Bakanlığı ve Maarif Vakfı, FETÖ okullarının teslimi konusunda Pakistan Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle görüşmüştü. Sürecin olumlu seyrettiğini belirten Maarif Vakfı, FETÖ okullarının bağlı bulunduğu Çağ Eğitim Vakfı ve Pak-Türk okullarını devralmaya hazırlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:34 Kaynak: AA

Pakistan, Güncel
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