Pakistan Yüksek Mahkemesinde ilk kez bir kadın yargıç göreve başladı - Son Dakika

Pakistan'da ilk kez bir kadın yargıç, Pakistan Yüksek Mahkemesine atandı.

Pakistan basınındaki haberlere göre, yargıç Ayşe Malik, başkent İslamabad'da düzenlenen törende yemin ederek Yüksek Mahkeme'deki görevine başladı.

Böylelikle Malik, 16 erkek yargıcın görev yaptığı Pakistan Yüksek Mahkemesinin ilk ve tek kadın yargıcı oldu.

Pakistan Başbakanı İmran Han, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yargıç Ayşe Malik'i Yüksek Mahkeme'nin ilk kadın yargıcı olması nedeniyle tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Harvard Üniversitesinden mezun olan 55 yaşındaki Malik, 20 yıldır Lahor Yüksek Mahkemesinde görev yapıyordu.

Adli atamalarla ilgili komisyonda, 7 Ocak'ta yapılan oylamada, Malik'in Yüksek Mahkeme üyeliğine atanması 4'e karşı 5 oyla kabul edilmişti.