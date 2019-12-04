Son Dakika Haberleri: Pakistanlı 629 kadın ve kız çocuğu Çin'e 'gelin' olarak satıldı
Son Dakika Dünya Pakistanlı 629 kadın ve kız çocuğu Çin'e 'gelin' olarak satıldı - Son Dakika Dünya

Pakistanlı 629 kadın ve kız çocuğu Çin'e 'gelin' olarak satıldı

6 saat önce

Pakistan vatandaşı yüzlerce kadın ve kız çocuğunun Çin'e 'gelin' olarak satıldığı ortaya çıktı. Detayları açıklanan belgeye göre, Pakistan'ın özellikle de yoksul bölgelerinden 629 kadın ve kız çocuğu 2018'de Çinli erkeklere satıldı ve bu kadınlar Çin'e götürüldü.

Pakistanlı 629 kadın ve kız çocuğu Çin'e 'gelin' olarak satıldı, System.String[]

Pakistan vatandaşı yüzlerce kadın ve kız çocuğunun Çin'e 'gelin' olarak satıldığı ortaya çıktı.


Detayları açıklanan belgeye göre, Pakistan'ın özellikle de yoksul bölgelerinden 629 kadın ve kız çocuğu 2018'de Çinli erkeklere satıldı ve bu kadınlar Çin'e götürüldü.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Pakistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:58 
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