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Pakistanlı 629 kadın ve kız çocuğu Çin'e 'gelin' olarak satıldı
6 saat önce
Pakistan vatandaşı yüzlerce kadın ve kız çocuğunun Çin'e 'gelin' olarak satıldığı ortaya çıktı. Detayları açıklanan belgeye göre, Pakistan'ın özellikle de yoksul bölgelerinden 629 kadın ve kız çocuğu 2018'de Çinli erkeklere satıldı ve bu kadınlar Çin'e götürüldü.
Pakistan vatandaşı yüzlerce kadın ve kız çocuğunun Çin'e 'gelin' olarak satıldığı ortaya çıktı.
Detayları açıklanan belgeye göre, Pakistan'ın özellikle de yoksul bölgelerinden 629 kadın ve kız çocuğu 2018'de Çinli erkeklere satıldı ve bu kadınlar Çin'e götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:58
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